banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
7 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
20 0
 
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
30 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
26 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
24 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
17 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
35 0
banner529
banner570

Trabzonspor evinde kaybetmedi

banner476

Trabzonspor evinde kaybetmedi
banner601
Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenerek puanını 30'a yükseltti.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 21. dakikada Nwakaeme, 56'da Flavio ve 60. dakikada Djaniny kaydetti.  
Konuk ekibin tek golü ise 88'de Shengelia'dan geldi. 
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 30'a yükseltirken 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Konyaspor 22 puanda kaldı. 
Öte yandan maçın 27. dakikasında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün, fibula kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.