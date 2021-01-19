Trabzonspor evinde kaybetmedi

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenerek puanını 30'a yükseltti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 21. dakikada Nwakaeme, 56'da Flavio ve 60. dakikada Djaniny kaydetti.

Konuk ekibin tek golü ise 88'de Shengelia'dan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 30'a yükseltirken 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Konyaspor 22 puanda kaldı.

Öte yandan maçın 27. dakikasında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün, fibula kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

