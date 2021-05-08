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Trabzonspor evinde galip

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Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında son dönemde kazanamayan Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Bordo mavili ekip mücadeleyi 2-1 kazandı

Trabzonspor evinde galip

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Volkan Ahmet Narinç

TRABZONSPOR: Uğurcan- Serkan, Hüseyin, Edgar, Marlon- Baker, Bakasetas- Abdülkadir Ömür(Dk.61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme(Dk.90+3 Kamil Ahmet)- Djaniny(Dk.82 Yusuf)

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Boffin- Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov- Nuri, Hakan(Dk.82 Orgill)- Gökdeniz, Fredy, Amilton- Podolski(Dk.57 Serdar)(Dk.67 Sam)

GOLLER: Dk.13 Nwakaeme, Dk.49 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)- Dk.66 Amilton (Fraport-TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavililerin gollerini 13’de Nwakaeme ve 49’da Abdülkadir Ömür kaydederken, konuk ekibin tek golü 66’da Amilton’dan geldi.

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