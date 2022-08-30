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Trabzonspor'dan 2 transfer daha

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Trabzonspor, Hollanda ekibi Ajax'tan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Naci Ünüvar'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağlarken, İsviçre ekibi Basel’den Emirhan Eraslan’ı da transfer etti

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Trabzonspor'dan 2 transfer daha
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar'ın kulübümüze geçici transferi konusunda Ajax Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Ajax Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150 bin avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Yapılan ikinci açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2022-2023 futbol sezonu için 7 milyon 280 bin lira garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.
Trabzonspor'a genç stoper
Öte yandan Trabzonspor'un İsviçre ekibi Basel’den prensipte anlaşmaya vardığı 19 yaşındaki Emirhan Eraslan, Trabzon’a geldi. Kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca binen genç stoper, “Çok gururlu hissediyorum” dedi.
Bordo-mavili atkıyı boynuna asan futbolcunun sağlık kontrolünün ardından Karadeniz ekibinin renklerine katılması bekleniyor.
Trabzonspor'un Emirhan Eraslan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor.
 
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