Trabzonspor'da Yunus Mallı sakatlandı

Trabzonspor Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Yunus Mallı’nın çekilen bel MR’ında kas spazmı ve ödem tespit edildiğini açıkladı

Trabzonspor Kulübünden, Yunus Mallı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlanan Yunus Mallı'nın çekilen bel MR'ında kas spazmı ve ödem tespit edildiğini belirtti.

Çelik, Yunus Mallı'nın tedavisinin devam ettiğini kaydetti.



