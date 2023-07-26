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Trabzonspor'da Siopis-Djaniny krizi

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Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Bordo mavililerin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ManolisSiopis, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Djaniny ise bir kaç gündür antrenmanlara çıkmıyor

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Trabzonspor'da Siopis-Djaniny krizi
Trabzonspor'da bazı oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ManolisSiopis, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
Düzenli forma giymek isteyen Siopis ile Yunan ekipleri AEK, PAOK ve Panathinaikos ilgileniyor.
Trabzonspor'da Djaniny krizi de devam ediyor.
Kadro dışı bırakılan ve kendine kulüp bulması söylenen tecrübeli futbolcu, herhangi bir teklif almadı.
Trabzon'da bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Djaniny, izinsiz şekilde son birkaç gündür antrenmanlara katılmadı.
Karadeniz ekibi, oyuncu hakkında noter tespiti yaptı.  
 
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