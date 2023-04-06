banner913
banner932
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
7 0
Mutfak alev alev yanıyor
Mutfak alev alev yanıyor
12 0
 
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
10 0
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
15 0
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
9 0
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
18 0
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
47 0
banner915

Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri

banner476

Bordo mavililer, tecrübeli teknik adamla resmi düzeydeki ilk temasını kurdu. Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul'da Sergen Yalçın ile görüştü

banner825
Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri
banner931
Gelecekle ilgili projeler ve ekonomik konuların gündeme geldiği görüşmenin olumlu bir havada geçtiği öğrenildi.
Tarafların ikinci kez masaya oturarak tüm detayları konuşması ve mutabakata varılması durumunda anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.
Görüşmelerde herhangi bir sorun olmaması hâlinde Sergen Yalçın'ın Beşiktaş maçında takımın başında olması planlanıyor.
Bu arada Trabzonspor, Orhan Ak'ın istifası sonrası Kasımpaşa maçına altyapı koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.