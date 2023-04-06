Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri

Gelecekle ilgili projeler ve ekonomik konuların gündeme geldiği görüşmenin olumlu bir havada geçtiği öğrenildi.
Tarafların ikinci kez masaya oturarak tüm detayları konuşması ve mutabakata varılması durumunda anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.
Görüşmelerde herhangi bir sorun olmaması hâlinde Sergen Yalçın'ın Beşiktaş maçında takımın başında olması planlanıyor.
Bu arada Trabzonspor, Orhan Ak'ın istifası sonrası Kasımpaşa maçına altyapı koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.
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