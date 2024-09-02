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Trabzonspor'da ibre Şenol Güneş'e döndü

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Trabzonspor'da ibre Şenol Güneş'e döndü
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Şenol Güneş bir numaralı aday konumunda. Başkan Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş bugün İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktör çalışmaları sürüyor.
Fatih Tekke'den sonuç alamayan Trabzonspor rotasını bir diğer adayı Şenol Güneş'e kırdı.
Tecrübeli teknik adam, Ertuğrul Doğan ile görüşmek üzere İstanbul'a doğru hareket etti.
Sabah'ın haberine göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile bugün saat 15:00'te görüşme gerçekleştirecek.
Tarafların anlaşması halinde resmi duyurunun kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, daha önce Trabzonspor'da 4 dönem teknik direktörlük yapmıştı.
72 yaşındaki Şenol Güneş, Trabzonspor ile 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.
 
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