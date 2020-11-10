Trabzonspor'da Avcı dönemi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Bordo-mavili takım Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı'nın getirildiğini açıkladı.

Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret şöyle:

2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret.

Teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a gitti

İstanbul Havalimanı'na gelen teknik direktör Avcı, Genel Havacılık Terminali'nde gazetecilerin sorusu üzerine "Senelerdir beraberiz. Herkes adına, Trabzonspor adına da hayırlı olsun" dedi.

Uçuş işlemlerini tamamlayan Abdullah Avcı, Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a gitti.

