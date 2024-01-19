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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı

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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı
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Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı idman yapmaları yönünde karar aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, Manisa FK ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ile ilgili şunları söylemişti: 
"Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, çeşitli sebeplerden ötürü antrenmanda yoklar. Onu çok net bilmiyorum. Onunla ilgili konuşup daha net bilgilere sahip olacağım diye düşünüyorum."

 
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