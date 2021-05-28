Trabzonspor'da 5 futbolcuya veda edildi

Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Kamil Ahmet Çörekçi, MajidHosseini, Lewis Baker, MarlonXavier ve BenikAfobe ile yollarını ayırdı

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, MajidHosseini, Lewis Baker, MarlonXavier ve BenikAfobe’ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

