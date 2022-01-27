Trabzonspor'da 3 genç transfer daha

Bordo-mavili kulüp, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in transfer detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamalar şöyle:
"Profesyonel futbolcu Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.