Trabzonspor, bir attı, 3 aldı

Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor'u tek golle mağlup etti. Bordo mavililer, üst üste 4. galibiyetini aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti.

Bordo mavililier, 61. dakikada Bakasetas'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Yunan futbolcu, Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı.

Üst üste 4. galibiyetini alan Trabzonspor, 39 puana yükseldi. Yukatel Denizlispor 17 puanda kaldı.

