Trabzonspor beraberliğe abone

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor üç puan parolasıyla çıktığı maçta Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak ligde oynadığı 5. maçtanda beraberlikle ayrıldı.

60. dakikada Nwakaeme'nin pasında Draguş'un ceza sahası içerisinde vuruşunda kaleciden dönen topu Banza ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Volkan Bayarslan pozisyonu izleyerek, pozisyon öncesinde Malheiro'nun Sorescu'ya faul yaptığı tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Şenol Güneş Trabzonspor'un başında çıktığı 3 maçta da beraberlikle ayrıldı.

Ligde çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Gaziantep ekibi, ligde puanını dörde yükseltti.