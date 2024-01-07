Trabzonspor başkentte Visca ile sevindi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda Edin Visca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle bordo-mavili ekibin dış sahadaki yenilmezlik serisi 6 maça çıktı.

Eryaman Stadyumunda oynanan mücadeleye MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle ev sahibi takımın taraftarı alınmadı. Misafir takım tribünde yer alan Trabzonspor taraftarları ise 6. dakikaya kadar sessiz kaldı. 6. dakikada Ankaragücü tezahüratı yapan bordo-mavili taraftarlar, rakibine verilen seyircisiz oynama cezasını protesto etti.

Gol pozisyonu açısından kısır geçen karşılaşmayı konuk Trabzonspor, 30. dakikada Edin Visca'nın attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla bordo-mavili ekip, puanını 33'e çıkarırken 5 maç sonra mağlup olan MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Öte yandan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelişi sonrası dış sahada yenilgi almadı. Son 6 deplasman maçını kaybetmeyen Karadeniz ekibi, bu süreçte 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.