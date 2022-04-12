Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Avrupa'nın da zirvesinde. Bordo mavililer, 5 büyük lig baz alındığında lig ikincisiyle en fazla puan farkı açan takım olmayı başardı

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, Avrupa devlerini solladı.

Bordo mavililer, son haftalarda istediği sonuçları alamamasına rağmen Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye baz alındığında lig ikincisiyle en fazla farkı açan takım oldu.

72 puanla zirvede bulunan Trabzonspor, bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde bulunuyor.

Bu istatistikte Karadeniz ekibinin ardından ikinci sırayı Fransa'dan Paris Saint-Germain ve İspanya'dan Real Madrid paylaşıyor.

Her iki ekip de en yakın takipçilerinin 12 puan üzerinde konumlanıyor.

İki takımı 9 puan fark açan Bayern Münih, 2 puanla Milan ve 1 puanla Manchester City izliyor.

Diğer yandan Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'un bileği bu sezon İstanbul takımlarına karşı bükülmedi.

İstanbul ekipleriyle bu sezon 10 kez karşılaşan Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik alarak hanesine 22 puan yazdırmayı başardı.

