banner913
banner932
Joao Felix'ten Chelsea'ye 7 yıllık imza
Joao Felix'ten Chelsea'ye 7 yıllık imza
17 0
Turizm engellemeleri kabul edilemez
Turizm engellemeleri kabul edilemez"
20 0
 
13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
16 0
Asgari ücret için çağrı
Asgari ücret için çağrı
31 0
Alışveriş çilesi
Alışveriş çilesi
18 0
İnternete yüzde 100 zam
İnternete yüzde 100 zam
23 0
Antalya'da 10 milyon turist rekoru
Antalya'da 10 milyon turist rekoru
37 0
banner1032

Trabzonspor avantaj peşinde

banner1020

banner1045
Trabzonspor avantaj peşinde
banner971
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.
Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.
Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.