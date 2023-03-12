Trabzonspor, Adana Demir'i farklı geçti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Edin Visca, 77'de oyuna girdikten sonra bir gol bir asistlik katkı verdi

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor sevindi. Geçen hafta Hangikredi Ümraniyespor karşısında sahasındaki 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren bordo-mavililer, Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla geçerek moral buldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından ilk maçına çıkan olan Trabzonspor'da takımın başında Orhan Ak yer aldı.

Trabzonspor, 8. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Adana Demirspor'da Younes Belhanda 22. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Adana temsilcisi, 45+1'de Badou N'Daiye'nin golüyle eşitliği yakaladı. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Edin Visca, 77. dakikada Siopis'in yerine oyuna dahil oldu.

Bordo-mavililerde, Vitor Hugo 78. dakikada Edin Visca2nın asistinde topu ağlarla buluşturdu. Skor 2-1'e geldi.

Bu golden 3 dakika sonra 81'de Visca, Trabzonspor adına skoru 3-1 yapan golü kaydetti.

Umut Bozok, 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u 4-1 yendi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 41'e yükseltti. 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Adana Demirspor ise haftayı 42 puanda kapattı.

