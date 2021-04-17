Trabzonspor 90+6'da yıkıldı

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 90+6'da penaltıdan yediği golle 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye tekrarlatılan penaltı damgasını vurdu. Bu beraberlikle bordo-mavililerin galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, iki haftadır mağlup olan Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının ev sahibi Trabzonspor, Yeşil Burun Adalı forveti Djaniny'nin 22. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Maça tekrarlanan penaltı damga vurdu

Mücadelenin son anları ise nefes kesti..Konuk ekip 90+4'te Atakaş Hatayspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Mame Diouf, kaleci Uğurcan'ı geçemedi. Ancak VAR'dan uyarı geldi. Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası Trabzonsporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle atışı tekrarlattı.

90+6. dakikada tekrarlanan atışta konuk Hatayspor'da bu kez topun başına Aaron Boupendza geçti. Boupendza, topu ağlara gönderdi ve karşılaşmaya eşitlik geldi: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Trabzonspor, puanını 59'a çıkardı. Konuk Atakaş Hatayspor ise puanını 50'ye yükseltti.