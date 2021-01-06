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Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı

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Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İzmir ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, çıkışını sürdürdü.
Ligde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden bordo-mavililer, bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti.
Yedinci sıradaki yerini koruyan Karadeniz ekibi, üst sıralarla arasındaki puan farkını azalttı.
Sahasındaki hasrete son verdi
Trabzonspor, sahasında rakibine karşı 18 sezon sonra galip geldi.
En son 2001-2002 sezonunda iç sahada Göztepe'yi 3-0 mağlup eden, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, rakibine karşı kendi evindeki galibiyet hasretini sonlandırdı.
Ekuban'ın 5. golü
Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Ekuban, attığı golle takımına 3 puanı getirdi.
Karşılaşmanın 28. dakikasında rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.
 
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