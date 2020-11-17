Trabzon’da sıkıntı takım savunmasında

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Birçok takımdan teklif aldım. Ama Trabzonspor'dan teklif alınca sabaha kadar uyku uyuyamazsın. Dingin denizden Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim." dedi.

Avcı, Medical Park'ta düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'da, Trabzonspor'da olmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, "Trabzon şehrinin futbola olan tutkusu, sevgisi, aşkı, tarihi ve geçmişi beni son derece heyecanlandırıyor. Bu bölgenin Karadeniz'in bir çocuğu olarak buraya olan aidiyet duygumu daha da güçlendiriyor. Bu benim için çok önemli bir motivasyon kaynağını oluşturuyor." diye konuştu.

Trabzonspor'a gelmesinde vesile olan Ahmet Ağaoğlu'na, kendisini daima destekleyen ve cesaretlendiren Ertuğrul Doğan ve Mehmet Yiğit Alp'e, yönetim kuruluna teşekkür eden Avcı, şöyle devam etti:

"Bu futbol şehrinde Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Güngör Şahinkaya bunlar hepsi benim dostum, beraber çalıştığım meslektaşlarım, ağabeylerim. Tabii ki Şenol hocam. Hem hocalığımı yaptı hem de iletişim halindeyiz. Adını saymadıklarımdan özür diliyorum. Ben de onlar gibi Trabzonspor tarihinde güzel yerde, güzel anılarla, başarılarla yer almak istiyorum. Trabzon'a gelirken, 'Çok zor bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var' diye hep ifade ettiler. Ben Karadeniz insanını çok iyi tanıyorum, olumlu, olumsuz duygusunu biliyorum, güzel yüzlü olduğunu görüyorum. Ben de Karadeniz çocuğuyum. Tekrar burada olmaktan mutluluk duyuyorum."

"TAKIM SAVUNMASINDA SIKINTI VAR"

Takım savunmasında sıkıntı olduğunu ve bunun üzerine çalışmalara başladıklarını kaydeden Avcı, "Kaybetmeyi kabul etmeyen bir takım olması gerekiyor. Son zamanlarda saha içerisinde enerjisinin kaybolduğunu görmüştük. Değişimler de olabiliyor, şu an bu enerjinin geri döndüğünü düşünüyoruz. Geçen sene 30-32 puan maçlarda öne geçip geriye düşen, bu kadar puan kaybeden takımın takım savunması ile ilgili problemi vardır. Geldiğimiz günden itibaren parçadan bütüne giderek takım savunmasıyla ilgili çalışmaları net bir şekilde yaptık. Bunun yüzde 60-70'ine oyuncu grubu cevap verdi. Umarım hafta sonuna yansıyacak. Sahne orası." ifadesini kullandı.



