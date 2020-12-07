Trabzon’da kazanan yok

Süper Lig'in 11'inci haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor’un iki maçlık galibiyet serisi son bulurken, Demir Grup Sivasspor ise, üst üste 6'ncı maçından da galibiyet çıkaramadı.

Mücadelenin 45. dakkasında Abdülkadir Ömür'ün güzel pasını iyi değerlendiren Ekuban Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Hakan Arslan Sivasspor adına beraberliği sağlayan isim oldu. Maçta başka gol golmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trabzonspor puanını 13'e yükselterek 12. sırada kendine yer bulurken Demir Grup Sivasspor ligde 10 puan ile 16. sırada yer aldı.