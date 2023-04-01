Trabzon'daki gol düellosunda Kayserispor güldü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 4-3'lük skorla Kayseri ekibi kazandı. Karşılaşmada hakem 3 kez penaltı noktasını gösterdi, kararlardan 1'i VAR'dan döndü

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka konuk ekip Yukatel Kayserispor, henüz maçın 1. dakikasında Emrah Başsan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Trabzonspor, bu gole 2 dakika sonra (3. dakikada) Maxi Gomez ile yanıt verdi: 1-1.

Yukatel Kayserispor, 20 dakikada Thiam ile tekrar öne geçti.

41. dakikada hakemi Erkan Özdamar, Kayserispor lehine penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Özdamar, kararı iptal etti.

İlk yarı sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Gol sağnağı ikinci yarıda da sürdü.

Konuk Yukatel Kayserispor, Bernard Mensah'ın penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 1-3

50. dakikada Abdülkadir Ömür ile farkı 1'e indiren Trabzonspor, 54. dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golle skoru 3-3 getirdi.

Yukatel Kayserispor, Carlos Mane ile 64'te bir kez daha öne geçti: 3-4

Kalan sürede başka gol olmadı ve 7 golle sahne olan mücadeleden sarı-kırmızlı ekip, galip ayrıldı.

Çağdaş Atan yönetiminde ortaya koyduğu futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Yukatel Kayserispor, bu galibiyetle puanını 41'e yükseltti.

Sezon sonuna kadar Orhan Ak yönetiminde mücadele etme kararı alan Trabzonspor ise 44 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç Trabzonspor'un geri dönüşüne sahne olmuştu. Bordo-mavililer 1-0 geriye düştüğü karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.