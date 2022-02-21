Trabzon'da kırmızı ışıklarda "kupa" sürprizi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesindeki liderliği nedeniyle kentte bazı noktalarda yer alan kırmızı ışıklara "o sene, bu sene" ve şampiyonluk kupası çıkartması ekledi

Spor Toto Süper Lig'de 26 haftanın ardından 63 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'a katkı sağlamayı amaçlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Faroz Mahallesi'ndeki kırmızı ışıklarda farklı bir uygulamaya imza attı.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergahta yer alan kırmızı ve sarı ışıklara "o sene, bu sene" yazısı yapıştıran ekipler, yeşil ışığa ise şampiyonluk kupasının çıkartmasını ekledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar, yaptığı açıklamada, şampiyonluk süreciyle ilgili başka çalışmalarının olacağını söyledi.

İlk kez Faroz Mahallesi'nde yaptıkları farkındalık çalışmasına insanların da ilgi gösterdiğini ifade eden Bayraktar, "Bugünden itibaren de diğer kavşaklarda uygulanması için arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor. Trabzon'un tamamında 'bu sene, o sene' yazısı ve şampiyonluk kupası görünecek. Bunlara ilçelerde dahil olacak. Şampiyonluk sürecinde Trabzonspor için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

