Trabzon'da Alanya fırtınası

Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan, Suat Arslanboğa'nın yönettiği karşılaşmada kazanan taraf, 3-1'lik skorla Aytemiz Alanyaspor oldu.

Her iki takımın da aralıklarla etkin gözüktüğü ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Mücadelenin 66. dakikasında, Ceyhun'un asistinde kafa golünü atan Mustafa Pektemek, Akdeniz ekibini 1-0 öne geçirdi.

Bu golden yedi dakika sonra, kendi yarı sahasından kazandığı topu taşıyan Davidson, karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmada 77. dakika oynanırken, VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Bakasetas, eski takımının filelerini havalandırdı ve farkı 1'e indirdi.

90+.8 dakika esnasında, konuk ekibin atağında sahneye çıkan Adam Bareiro, durumu 3-1'e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele, 3-1'lik Aytemiz Alanyaspor üstünlüğüyle son buldu.

Akdeniz ekibi, bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltti ve 5. sıraya yerleşti. 51 puanda kalan Karadeniz temsilcisi ise, 4. sıradaki yerini korudu.

İki ekip arasında, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşma, 1-1 eşitlikle sonlanmıştı.

