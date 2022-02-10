Torrent kadroda revizyona gidiyor

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Yukatel Kayserispor maçının 11'ini belirlemeye çalışıyor. İspanyol çalıştırıcının, kadroda değişiklik yapması bekleniyor

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, YukatelKayserispor'u yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. 5 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar, sahasında oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı planlıyor.

Galatasaray, aynı zamanda DomenecTorrent yönetimindeki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

İspanyol çalıştırıcı ile 4 lig maçına çıkan sarı kırmızılılar; 3 yenilgi, 1 de beraberlik aldı. 59 yaşındaki teknik adam, zorlu mücadele öncesinde taktik antrenmanlarla 11'ini netleştirmeye çalışıyor.

Torrent'in 2 yardımcısı; YukatelKayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynadığı maçı statta analiz etti. Galatasaray'ın, zorlu mücadeleye 4-2-3-1 formatı ile çıkması bekleniyor.

Sarı kırmızılılarda kalede İnaki Pena olacak. Sağ bekte SachaBoey, sol bekte Van Aanholt görev yapacak.

Stoper ikilisinde ise Marcao ve Nelsson’un forma giymesine kesin gözle bakılıyor. Teknik heyet, YukatelKayserispor maçında Berkan ve Taylan'ı kulübeye çekmeyi düşünüyor.

Savunmanın önünde yeni transfer ErickPulgar ile Cicaldau’nun yer alacağı öğrenildi.

Ofansif orta saha pozisyonunda ise DomenecTorrent farklı bir tercih üzerinde duruyor.

İspanyol çalıştırıcının Halil'i 10 numara olarak gördüğü ve genç oyuncuya forvet arkasında şans tanıyabileceği ifade edildi.

Hücum hattında sol kanatta Kerem, sağ kanatta ise Emre Kılınç'ın olması bekleniyor.

Galatasaray'da, YukatelKayserispor maçında en uçta ise BafetimbiGomis’in olacağı gelen haberler arasında.



