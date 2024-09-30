Torreira'dan müthiş başlangıç

Galatasaray'da Lucas Torreira sezona iyi başladı. Uruguaylı futbolcu, savunma katkısının yanı sıra skor üretme konusunda da takımına yardımcı oluyor.
Torreira, bu sezon 6 lig maçında görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 1 kez fileleri sarstı, 3 gol pası verdi.
Galatasaray'daki en skorer sezonunu geçiren Torreira, kariyerinin de en iyi başlangıcına imza attı.
Tecrübeli futbolcu; Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında arkadaşlarına gol pası verdi.
Derbide fileleri de havalandıran Uruguaylı oyuncu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Lucas Torreira, 2021 - 2022 sezonunda Fiorentina forması ile 5 gol 1 asist üretmişti.
Uruguaylı futbolcu, kalan maçlarda 3 gole daha katkı sağlaması halinde en skorer sezonunu yaşamış olacak.
Bu arada Galatasaray, Lucas Torreira'nın dinlendirildiği Kasımpaşa maçında orta sahada sorun yaşadı.
Torreira, bu sezon 6 lig maçında görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 1 kez fileleri sarstı, 3 gol pası verdi.
Galatasaray'daki en skorer sezonunu geçiren Torreira, kariyerinin de en iyi başlangıcına imza attı.
Tecrübeli futbolcu; Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında arkadaşlarına gol pası verdi.
Derbide fileleri de havalandıran Uruguaylı oyuncu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Lucas Torreira, 2021 - 2022 sezonunda Fiorentina forması ile 5 gol 1 asist üretmişti.
Uruguaylı futbolcu, kalan maçlarda 3 gole daha katkı sağlaması halinde en skorer sezonunu yaşamış olacak.
Bu arada Galatasaray, Lucas Torreira'nın dinlendirildiği Kasımpaşa maçında orta sahada sorun yaşadı.