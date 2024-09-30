Torreira'dan müthiş başlangıç

Galatasaray'da Lucas Torreira, kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı. Uruguaylı futbolcu, skor katkısıyla da dikkat çekti

Galatasaray'da Lucas Torreira sezona iyi başladı. Uruguaylı futbolcu, savunma katkısının yanı sıra skor üretme konusunda da takımına yardımcı oluyor.

Torreira, bu sezon 6 lig maçında görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 1 kez fileleri sarstı, 3 gol pası verdi.

Galatasaray'daki en skorer sezonunu geçiren Torreira, kariyerinin de en iyi başlangıcına imza attı.

Tecrübeli futbolcu; Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında arkadaşlarına gol pası verdi.

Derbide fileleri de havalandıran Uruguaylı oyuncu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Lucas Torreira, 2021 - 2022 sezonunda Fiorentina forması ile 5 gol 1 asist üretmişti.

Uruguaylı futbolcu, kalan maçlarda 3 gole daha katkı sağlaması halinde en skorer sezonunu yaşamış olacak.

Bu arada Galatasaray, Lucas Torreira'nın dinlendirildiği Kasımpaşa maçında orta sahada sorun yaşadı.