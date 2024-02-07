Törehanların acı günü

Aksa Ligleri takımlarından Değirmenlik Spor Kulübü’nün asbaşkanı, Karşıyaka Spor Kulübü fahri başkanı Ebru Törehan’ın değerli babası ve Değirmenlik Kulübü başkanı Hakan Törehan’ın kayınpederi Nuri Kanlıcaoğlu vefat etti.
Nuri Kanlıcaoğlu’nun vefatı nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile birçok kulüp başsağlığı mesajı yayınladılar.
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