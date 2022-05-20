Törehan: Lige heyecan katmaya geldik

Transfer döneminde çok aktif olacaklarını, birçok yıldız oyuncu ile anlaşma zemini aradıklarını açıklayan Miracle Değirmenlik Başkanı Törehan, lige heyecan katmaya geldiklerini söyledi

Süper Lig’e yükselen son takım olan MiracleDeğirmenlik’te başkan Hakan Törehan ile spor servisimiz bir görüşme gerçekleştirdi. Süper Lig'e çıkmayı başaran takımın, gelecek hedeflerini paylaştı.

Bu sezonun başından beri gecelerini gündüzlerine katarak takımı üst lige çıkarmak için uğraştıklarını ve başardıklarını belirten Törehan, kulüp binasının yenilenmesi ile tesisleşmeyi başlattıklarını, Değirmenlik Cemil Stadı'nın sentetik zeminini son teknoloji kullanarak, dünya standartlarında bir hale getireceklerini belirtti. Zeminin komple değişeceğini net olarak söyledi. Bunu yanında alt yapının kendileri için çok önem arz ettiğini ve bu konuda büyük bir proje başlatmanın eşiğinde olduklarını vurguladı. Hedeflerinin 3 katlı bir spor kompleksi olduğunun altını çizdi. Törehan, en büyük hedefinin birgün başkanlığı bıraktığında, kulübün kendi kendini yönetecek potansiyelde olmasıdır dedi.

TÖREHAN: "MEHMET BOLKAN İLE DEVAM ETME DÜŞÜNCESİNDEYİZ."

Takımın Süper Lig yolunda direksiyonda bulunan tecrübeli teknik direktör Mehmet Bolkan'ın takıma kattığı havadan ve performanstan memnun olduklarını, Mehmet Bolkan ile devam etme arzularını belirtti. Mehmet hocanın kariyerinde bir çok kupa kazandığını ve nasıl kazanılacağını bildiğini de sözlerine ekledi.

TÖREHAN: "HEDEF SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU"

Törehan, bu seneden hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu açıkça beyan etti. Transfer döneminde çok aktif olacaklarını, birçok yıldız oyuncu ile anlaşma zemini aradıklarını açıklayan Törehan, lige heyecan katmaya geldiklerini söyledi. Burak Kocar'ın bu sezon Miracle Değirmenlik forması giyeceğini söyleyen Törehan, çok güçlü bir kadro kuracaklarının altını bir kez daha çizdi.

