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Topuk Yaylası'nda Pereira kuralları

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Teknik direktör VitorPereira, futbolcularının yemek saatinden; yatışına kadar birçok alanda sıkı bir program içinde olmasını istiyor

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Topuk Yaylası'nda Pereira kuralları
Fenerbahçe Teknik Direktörü VitorPereira, Topuk Yaylası'ndaki kampta koyduğu kurallarla dikkat çekiyor.
52 yaşındaki çalıştırıcının ilk dikkat çeken isteği disiplin oldu.
Öncelikle kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerine katılım zorunlu kılındı.
Tecrübeli teknik adam yemek saatlerinde herkesin aynı anda salonda bulunmasını ve öğrencilerinin toplu olarak yemek yemesini istiyor.
Futbolcuların tamamı yemeklerini alıp masalarına geçtikten sonra bu kez sıra teknik heyete geliyor.
Pereira, ortak bir disiplin oluşturma isteğinin yanı sıra futbolcuların bir arada daha çok vakit geçirmesi ve iyi bir arkadaşlık ortamı oluşmasını da amaçlıyor.
Fenerbahçe'de yemeklerde olduğu gibi yatış saatlerinde de kurallara uymak zorunlu.
Antrenman temposuna göre belirlenen uyku saatleri, gönderilen program içerisinde oyunculara iletiliyor. 
 
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