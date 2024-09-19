Topaloğlu; “Süleyman hocamızın adını güzel bir sezonla yaşatalım”

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu 2024-2025 sezonu öncesi mesaj yayınladı.

Başkan Topaloğlu yeni sezonun tüm kulüplerimiz, teknik adamlarımız, hakemlerimiz, futbolcularımız, basın ve emek veren herkes için hayırlı olmasını dilerken merhum onursal başkanımız Süleyman Göktaş’ın adının verildiği sezonda onun adını çok güzel yaşatalım dedi.

Topaloğlu’nun mesajı şöyle;

2024-2025 sezonu AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de heyecan yarın akşam Girne’de gerçekleşecek süper ligin açılış maçıyla başlıyor. Futbol kitleleri peşinden sürükleyen ve ülkemizde de heyecanın doruk noktası olan Futbolda yeni sezon başlarken 2024-2025 sezonunun keyifli, sakatlıksız ve sorunsuz geçmesini temenni ederim.

Bu yıl futbol sezonuna ülke sporumuza ve antrenörler derneğimize büyük hizmetlerde bulunmuş onursal başkanımız Merhum Süleyman Göktaş adının verilmesi bizler için ayrı ve duygusal bir anlam taşımaktadır.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni sezonda kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, futbolcularımıza ve bunları vitrine taşıyacak olan basına başarılar diler daha kaliteli heyecanlı bir lig temenni ediyorum.

Yaklaşık olarak 10 ay sürecek bu uzun lig serüveninin sonunda hak edenin kazandığı ve şampiyonluk yarışının yanı sıra, ligde kalma ve terfi müsabakalarının da seyir zevki yüksek geçmesini dilerken dostluğun ön planda olması en büyük arzumdur.

Teknik adamlar ile kulüpler arasında ayrılıklar mutlak olacaktır. Sezon başında nasıl dostça anlaşma yapıldıysa ayrılırken de dostça ayrılıkların olmasına dikkat edilmesini rica ediyorum.

Sözlerimi bitirirken tüm başkan, yönetici, antrenör, hakem, futbolcu, kulüp personeli, taraftar ve basın emekçilerine teşekkür ederken yağmur, çamur, sıcak ve soğuk demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapacak olan tüm hocalarımıza başarılar dilerim.

Süleyman hocamızı tüm hocalarımız olarak en güzel şekilde analım dostluğumuzu sahaya taşıyalım.

Herkesin gönlüne göre güzel bir sezon diliyorum…

