Topaloğlu ile Erosal Disiplin Kurulu’na sevk edildi

KTFF Soruşturma Merci, 15.10.2024 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 4.haftada Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanan Mağusa Türk Gücü – Yenicami AK karşılaşmasında Yenicami AK teknik direktörü 1070 lisans numaralı Hasan Topaloğlu’nun Disiplin Talimatı’nın 50.maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 4.haftada Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Doğan Türk Birliği karşılaşmasında China Bazaar Gençlik Gücü TSK yöneticisi 4962 lisans numaralı Suat Erosal’ın Disiplin Talimatı’nın 41.maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.
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