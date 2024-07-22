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Topaloğlu “Genç, koşan ve dinamik bir ekip olacağız”

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Yenicami teknik direktörü Hasan Topaloğlu, genç, koşan ve dinamik bir ekip olacaklarını söyleyerek “Çıkış yapacak genç isimlerimiz var. Zirveye oynayacak, pozitif futboluyla takdir edilecek Yenicami'yi izletmeyi istiyoruz" dedi

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Topaloğlu “Genç, koşan ve dinamik bir ekip olacağız”
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Süper Ligin başkent ekibi Yenicami 20 Temmuz Cumartesi günü saha çalışmalarına başladı.
Sezon açılışında konuşan teknik direktör Hasan Topaloğlu genç kadrolarına yerinde takviyeler yaptıklarını belirterek kiralık isimlerin de kadroya dönüşü ile planlamaları doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.
Hasan Topaloğlu, "Remzi, Samet, Mahmut ve Yasin'in transferlerine iki yabancı futbolcu daha eklenecek. İki yabancı kanat forvet takviyesi için çok detaylı çalışıyoruz, altı futbolcu önümüzdeki hafta ülkemize geliyor. Ağustos ayı ortasına kadar kadromuza netleştireceğiz. Yoğun bir hazırlık dönemimiz olacak. Serdarlı Kulübü ile anlaşmaya vardık, antrenman sahası sorunu ortadan kalktı. 3 Ağustos'ta hazırlık maçlarına başlayacağız. Burdur'da kamp yapacağız. Genç, koşan ve dinamik bir ekip olacağız. Çıkış yapacak genç isimlerimiz var. Zirveye oynayacak, pozitif futboluyla takdir edilecek Yenicami'yi izletmeyi istiyoruz" dedi.
 
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