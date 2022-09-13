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Topaloğlu gece maçında anılıyor

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Topaloğlu gece maçında anılıyor
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Attila Topaloğlu Anı Kupası bugün (14 Eylül Çarsamba) gece 22. kez oynanıyor.
Futbola gerek hakemliği gerekse MHK Başkanlığı ve hakem eğitmeni olarak büyük iz birakan merhum Atila Topaloglu anı maçı Gönyeli ile Düzkaya  takımları arasında oynanacak.
Ülke sporuna birçok dalda büyük hizmetler veren Merhum Atilla Topaloğlu için her yıl geleneksel olarak düzenlenen anı maçı 14 Eylül Çarsamba gece saat 19.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak. Gönyeli ile Düzkaya lig öncesi son ciddi sınavlarını Atilla Topaloğlu anı maçında verecek. 
Düzkaya takımını merhumun oğlu Hasan Topaloglu çalıştırıyor.
 
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