Topaloğlu, Düzkaya yolunda

K-PET Süper Ligde başarısız geçen sezon sonunda 1 yıl aradan sonra yeniden K-PET Birinci Lige düşen Düzkaya, erken davranarak teknik adamını belirledi.

Düzkaya başkanı Vedat Hacıabitoğlu, teknik direktör Hasan Topaloğlu ile büyük oranda anlaştı. Taraflar arasındaki küçük pürüzlerin de giderilmesinden sonra resmi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Bu arada geçtiğimiz hafta içerisinde Hasan Topaloğlu’nun, BRT’de birlikte program yaptığı Ahmet Ogan, canlı yayında Düzkaya teknik direktörlüğü konusunda Hasan Topaloğlu’nu tebrik etmişti.

