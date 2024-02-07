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Tolga Nergiz, kaza geçirdi

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Tolga Nergiz, kaza geçirdi
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Dörtyol – Türkmenköy anayolu üzerinde önceki akşam meydana gelen trafik kazasında Süper Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği’nin kalecisi Tolga Nergiz de yaralandı.
Polisin olayla ilgili açıklamasında karşı taraftan gelen araç Tolga Nergiz’in şeridine geçerek, Tolga’nın aracının önünü tıkayıp çarptı. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Tolga Nergiz’in önemli bir sağlık sorunu bulunmuyor. Tolga Nergiz’in, Çetinkaya maçında oynayıp – oynamayacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.
 
 
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