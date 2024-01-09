Tolga Nergiz, Gençler Birliği’nde

AKSA Süper Lig ekiplerinden Pera Larnaka Gençler Birliği, sezonun ilk devresinde yaşadığı kaleci sorununu gidermek adına kaleci transferi gerçekleştirdi
Pera Gençler Birliği takımı, 1. Lig ekibi Hamitköy’den Tolga Nergiz’i transfer etti. Bu sezon Hamitköy’de forma giymeyen Nergiz, ikinci devrede kiralık olarak Pera Larnaka Gençler Birliği adına görev yapacak.
Nergiz geçmiş sezonlarda da Gençler Birliği kalesini korumuştu.
Gençler Birliği ilk yarıda elde ettiği 14 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.
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