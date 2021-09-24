Tolga eldiven sponsorunu buldu

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün başarılı kalecisi Tolga Nergiz’in, 2021 – 2022 sezonunda kaleci eldiveni sponsoru olacak.
UHL Sport firması yeni sezonda Tolga Nergiz’e sponsor oldu. Sezonun ilk hafta maçında Binatlı karşısında UHL Sport firmasının tedarik ettiği eldivenleri giyen Tolga Nergiz maç sonunda eldivenlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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