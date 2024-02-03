Tilev: Ülkedeki futbol kalitesine hayran kaldım

AKSA Süper Lig'de Silver Miracle Medya'nın naklen yayın sözleşmesini imzalamasının ardından ülkemizdeki maçlarda spiker olarak görev yapmaya başlayan Türkiye'nin tanınmış maç spikerlerinden Emre Tilev, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'nu ziyaret etti.

Sertoğlu ile ülke futbolu hakkında görüş alışverişinde bulunan Tilev, ülkedeki futbol kalitesine hayran kaldığını ve ülke insanının sıcaklığından çok etkilendiğini ifade etti. Bulunduğu her ortamda samimiyetle karşılandığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini kaydeden Tilev, "Kıbrıs'taki maçları anlatmaktan büyük keyif duyuyorum. Dilerim çok keyifli maçlar anlatmak nasip olur."dedi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise Emre Tilev'in ülkemizin futbol karşılaşmalarını anlatmasından büyük keyif duyduğunu ifade ederek, bu işi profesyonel anlamda yapan ve dünyada çok önemli müsabakalarda spikerlik yapan Tilev'in maçlara da ayrı bir keyif ve heyecan getirdiğini kaydetti.

Sertoğlu ziyaretin sonunda Emre Tilev'e üzerinde adının yazılı olduğu ve Puma'nın özel olarak ürettiği KKTC Milli Takım formasını hediye etti.