TFF’de yeni başkan Hacıosmanoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre TFF'nin yeni başkanı seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçmek için Ankara'da toplandı.

Ankara'da 11.00'de başlaması gereken Olağan Seçimli Mali Genel Kurul toplantısı yaklaşık 25 dakika geç başladı.

Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

TFF'den yapılan açıklamada Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiğini belirtilmişti.

Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşüldü. İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından da başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullandı.

TFF'NİN BAŞKANI BELLİ OLDU

Oy sayım sürecinin sona ermesi sonrasında başkan açıklandı. TFF'nin Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Hacıosmanoğlu 134 oy alırken; 5 oy farkla Mehmet Büyükekşi'yi geçti.

274 DELEGE KATILDI

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlık seçimine girebilmesi için Genel Kurul Divanı'na 65 delegenin ıslak imzalı desteğini sunması gerekiyordu.

Yeni seçilen federasyon başkanı Haziran 2027'te kadar görev yapacak.

TFF'nin olağan seçimli mali genel kurulu 261 delegenin imzasıyla açıldı. Kongrede salt çoğunluğun sağlanabilmesi için 161 delegenin katılımı gerekiyordu. Genel kurula 274 delege katıldı.

