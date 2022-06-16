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TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, kullanılan 209 oyun 158'ini alarak TFF'nin yeni başkanı oldu

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TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.
Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı.
Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Yalçın Orhan, Nükhet Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil KarademirlidağSuher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can.
 
 
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