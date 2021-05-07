TFF'den Fenerbahçe'nin "kural hatası" başvurusuna ret

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe Kulübünün 29 Nisan tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir." denildi.
Sarı-lacivertli kulüp Alanya'daki Süper Lig mücadelesinin 27. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle iptalinde kural hatası yapıldığını savunarak TFF'ye itiraz etmişti.
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