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TFF'den 'Avrupa Kupaları'na katılım için önemli değişiklik

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TFF, Türkiye'den Avrupa kupalarına katılımla ilgili talimat değişikliğine gitti. 2020-21 sezonunda Süper Lig'i ilk 2'de bitiren takımlar Devler Ligi'ne, Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi'ne, 3. ve 4. ise Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek

TFF'den 'Avrupa Kupaları'na katılım için önemli değişiklik
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan talimata göre Türkiye, 2021-2022 sezonunda Avrupa'da 5 takımla temsil edilecek. Bu sezon Süper Lig'de alınacak sonuçlara göre 2 takım UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 takım UEFA Avrupa Ligi, 2 takım ise ilk kez düzenlenmeye başlayacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.
 Süper Lig'i ilk 2 sırada bitiren takımlar, 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne giderken, ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.
Türkiye Kupası şampiyonu, ligi ilk 2 sırada tamamlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanırsa, UEFA Avrupa Ligi'ne Süper Lig üçüncüsü gönderilecek. Bu kez dördüncü ve beşinci olan takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.
Kupa şampiyonu olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden takım lig üçüncüsü olması durumunda ise yine dördüncü ve beşinci olan takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne yollanacak.
 
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