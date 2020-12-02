TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu, başkan Nihat Özdemir’in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır.

Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

