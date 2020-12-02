TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır.
Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."
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