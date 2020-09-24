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Teysir hakem oldu

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Teysir hakem oldu
Ülkemizin başarılı alt yapı antrenörlerinden Teysir Tarazi, ülke koşullarından dolayı İngiltere’ye göç etmişti.
İngiltere’de de futboldan kopmayan Teysir Tarazi, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) bünyesinde hakemlik yapacak.
Hakem olan Teysir Tarazi, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun organize ettiği Türk Liginde sezonun açılış haftası ile birlikte hakemlik görevine başlayacak.
Teysir Tarazi, Pazar günü saat 14:00’teEnfieldPlayingFields’de oynanacak olan Kasımpaşa – Gençlik Gücü maçında düdük çalacak.
 
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