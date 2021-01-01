Teşekkür hediyesi, Sipahi anı forması

BTM İkinci Lig kulüplerinden Sipahi Türk Spor Kulübünde, Göksal Hacıhasanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübe katkı koyan işadamlarına teşekkür ziyareti gerçekleştirip, anı forması hediye etmeye devam ediyor.

Göksal Hacıhasanoğluyeni yılın ilk ziyaretini Güresel Eczanesi sahibi İbrahim Avcı’ya yaparken,“İbrahim Avcı’yakulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Kendisine anı formasını takdim ettik.” ifadelerini kullandı.

