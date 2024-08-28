Tesadüfünde böylesi

KTSYD ve Süper Kupa’da karşılaşacak ekipler ilk haftada da rakip oldu

Süper Lig fikstür çekiminin ilk haftası ilginç bir rastlantıya sahne oldu. Sezon öncesi ilk ciddi sınav olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nda karşılaşacak Yenicami ile Miracle Değirmenlik, Süper Kupa’da karşılaşacak olan Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü aynı zamanda ilk haftada karşı karşıya gelecek.

