banner913
banner932
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
29 0
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
30 0
 
Utandıran manzara
Utandıran manzara
27 0
Bir doktordan fazlasıydı
Bir doktordan fazlasıydı
24 0
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
19 0
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
24 0
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
22 0
banner1032

Tesadüfünde böylesi

banner1020

KTSYD ve Süper Kupa’da karşılaşacak ekipler ilk haftada da rakip oldu

banner1045
Tesadüfünde böylesi
banner971
Süper Lig fikstür çekiminin ilk haftası ilginç bir rastlantıya sahne oldu. Sezon öncesi ilk ciddi sınav olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nda karşılaşacak Yenicami ile Miracle Değirmenlik, Süper Kupa’da karşılaşacak olan Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü aynı zamanda ilk haftada karşı karşıya gelecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.