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Terim yeni sezon raporunu hazırladı

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Galatasaray’da sözleşmesi Mayıs ayı sonunda bitecek Fatih Terim, yeni sezon öncesinde transfer raporunu hazırladı. Tecrübeli teknik adam; savunmanın kanatlarına, stoper, ön libero ve forvet bölgelerine takviyeye ihtiyaç olduğunu belirtti

Terim yeni sezon raporunu hazırladı
Mayıs ayı sonunda sözleşmesi bitecek Terim, transfer çalışmaları için ön rapor hazırlayarak İstanbul’dan ayrıldı.
Üç başkan adayı tecrübeli teknik adam ile çalışmak istese de, Fatih Terim yeni sözleşme konusunu konuşmak için genel kurulu bekleme kararı aldı.
67 yaşındaki teknik adam, takımın geri kalmaması için takviye listesini de hazırladı.
Raporda; savunmanın kanatlarına, stoper, ön libero ve forvet bölgelerine transfer yapılması gerektiği belirtildi.
İlk hamlenin Saracchi, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram’ın sözleşmesinin bittiği sol bek mevkine yapılması bekleniyor.
Sağ bekte Şener ve Linnes’in de kontratlarının bitmesi, Omar'ın da durumunun belli olmaması nedeniyle tek alternatif De AndreYedlin kaldı.
Fatih Terim, raporunda Birleşik Amerikalı oyuncunun alternatifi olacak bir ismin transfer edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezonda kadro planlamasında stoperde ve ön liberoda yerli oyunculara dönülmesi yönünde sinyal verdi.
Hazırlanan raporda, Mustafa Muhammed’in yanına bir forvet transferine daha ihtiyaç olduğu ifade edildi.
Fatih Terim, sezon planlamasında takımda kalması gereken iki futbolcuyu da belirledi.
Deneyimli çalıştırıcı, Halil Dervişoğlu ve GedsonFernandes’in önümüzdeki sezonda takımla birlikte olmaları için girişimde bulunulmasını istedi.
 
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