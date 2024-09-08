Terazili istifa etti

Mağusa Türk Gücü A2 futbol takım Sorumlusu Mehmet Terazili görevinden istifa etti. Basın açıklaması yapan Terazili, yönetimle görüş ayrılığı yaşadıklarını, bundan dolayı istifa kararı aldığını belirtti. Mehmet Terazili A2 futbol takımıyla toplamda dört lig şampiyonluğu, iki de Ahmet Sami Topcan kupası başarısı yaşamıştı.
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