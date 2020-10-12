Terazi teklifleri değerlendirecek

Niyazi ERGÜLEN
Deneyimli teknik adam Hişam Terazi, BTM İkinci Ligdeki başarılı antrenörlüğü sonrasında teklifler almaya başladı.
Haspolat ile BTM İkinci Ligde final oynayan Hişam Terazi, BTM Birinci Lig ve K-PET Birinci Lig takımlarından aldığı teklifleri değerlendirecek. Lefkoşa bölgesi takımlarını antrene etmeye daha sıcak bakan Hişam Terazi, kısa süre içerisinde kararını verecek.
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