Tepede kazanan yok

Futbolda 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile güçlerini görüp, eksikliklerini tespit ediyorlar.
İki Süper Lig ekibi Gönyeli ile Lefke arasında Tepede oynanan hazırlık maçı 1 – 1 berabere tamamlandı. Gönyeli Stadında Mehmet Sezener’in yönettiği maçta Gönyeli’nin golünü Yusuf, Lefke’nin golünü ise Kasım kaydetti.
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